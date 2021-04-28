Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что после вывода американских войск из Афганистана в этой стране может вновь вспыхнуть гражданская война.

«Это, конечно, возможный сценарий, но никто не хочет, чтобы в этой стране вновь вспыхнула новая гражданская война. Афганский народ этого не хочет, считаю, что этого не хотят также афганское правительство и движение «Талибан». Кроме того, этого не хотят и соседи», — сказал Блинкен в эфире телеканала CNN.

По его словам, вывод американского контингента из Афганистана не означает прекращения отношений с этой страной, наоборот, Вашингтон наладит гораздо более глубокое сотрудничество с Кабулом.

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