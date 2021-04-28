Американская группа исследователей из Техасского университета A&M обнаружила новый метод уничтожения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 за секунду, сообщается на сайте Phys.org.

Отмечается, что специалисты использовали новое изобретение, которое представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72°C на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тыс. раз. Этого вполне достаточно для того, чтобы SARS-CoV-2 был полностью убит.

Согласно информации ученых, термическая обработка поможет в дальнейшем использовать данный способ в существующих системах отопления, кондиционирования и вентиляции.

Minval.az