Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил сожаление в связи с утечкой в СМИ записи его разговора с иранским экономистом Саидом Лилязом и заявил, что публикацию записи превратили во внутренний конфликт, передает РИА Новости.

В воскресенье в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США. Кроме того, Зариф сказал, что занимавший пост госсекретаря США Джон Керри сообщил ему, что Израиль атаковал связанные с Ираном цели в Сирии как минимум 200 раз.

«Я глубоко сожалею в связи с тем, как конфиденциальный обмен мнениями о необходимости синергии между дипломатией и полем боя (военной сферой – ред.) — в целях использования будущим правительством ценного опыта последних восьми лет — превращается во внутренний спор», — написал глава иранского МИД в своем Instagram.

Экономист Лиляз, как передает иранская телерадиокорпорация IRIB, осудил «слив» аудиофайла в СМИ, добавив, что обещал об этом не говорить. Он также следит за тем, смогут ли спецслужбы найти опубликовавшего запись человека.

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