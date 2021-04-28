Соединенные Штаты и Израиль договорились создать межправительственную рабочую группу, которая «уделит особое внимание» угрозе, связанной с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами Ирана. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом письменном заявлении по итогам переговоров помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты и Израиль договорились создать межправительственную рабочую группу, которая уделит особое внимание растущей угрозе, связанной с беспилотными летательными аппаратами и управляемыми ракетами с высокоточной системой наведения, которые производит и передает Иран подконтрольным ему силам в регионе Ближнего Востока. Обе стороны также разделяют обеспокоенность по поводу недавних ожесточенных столкновений в Иерусалиме, и американские должностные лица приветствовали недавние призывы Израиля к спокойствию», — отмечается в заявлении.

Вашингтон, отметили в Белом доме, также «решительно осудил недавние неизбирательные ракетные обстрелы Израиля из Газы». «Американские должностные лица подтвердили неизменную поддержку нынешней администрацией усилий по продвижению мира между израильтянами и палестинцами и урегулированию конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей приверженности безопасности Израиля и будут работать над укреплением всех аспектов американо-израильского партнерства», — подчеркивается в заявлении.

Салливан и Бен-Шаббат обсудили «серьезные опасения по поводу продвижения иранской ядерной программы за последние годы». «Соединенные Штаты предоставили Израилю информацию о переговорах [по иранской ядерной сделке] в Вене и подчеркнули сильную заинтересованность США в проведении тесных консультаций с Израилем по ядерному вопросу в будущем. Соединенные Штаты и Израиль согласились со значительной угрозой, которую представляет агрессивное поведение Ирана в регионе, и американские должностные лица подчеркнули непоколебимую поддержку президентом Джо Байденом права Израиля на самооборону», — указали в Белом доме.

Minval.az