Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не хотят эскалации напряженности на море с Ираном, чтобы не допустить возможных просчетов, сообщает ТАСС.

«Мы, очевидно, хотим видеть деэскалацию напряженности. Мы не хотим видеть просчетов», — сказал Кирби.

Он отметил, что деятельность Корпуса стражей исламской революции на море является постоянной проблемой.

«Мы не видим такого же поведения со стороны иранских ВМС. Это в основном КСИР и обычно их маленькие быстроходные катера. Это продолжает вызывать обеспокоенность. И это, конечно же, как мы уже говорили, увеличивает шансы на просчет, который, я думаю, никому не пойдет на пользу в этой части мира», — сказал Кирби.

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