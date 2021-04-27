Парламент Турции принял резолюцию, в которой осудил официальное признание президентом США Джо Байденом т.н. «геноцида армян» в Османской империи.

«Решительно осуждаем заявление Байдена о событиях 1915 года, содержащее тезисы армянского лобби, и отвергаем эту безосновательную клевету, которая не имеет никакого смысла, кроме фальсификации истории по политическим мотивам», — приводит документ РИА Новости.

В парламенте Турции назвали заявление Байдена не имеющим юридической силы и призвали его пересмотреть свою позицию.

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