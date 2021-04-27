Предварительные результаты исследований, по оценкам специалистов, говорят, что мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, выработанные у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с новым вариантом вируса.
Дата: 2021/04/27 17:51
Раздел: Мир
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