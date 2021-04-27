Отставные генералы предупредили Макрона о риске развала Франции и погружения страны в гражданскую войну.

Письмо к президенту страны, под которым подписались около двадцати генералов, сотня старших офицеров и более тысячи других военнослужащих, опубликовал журнал Valeurs actuelles. В нем говорится, что Франции угрожает «смертельная опасность».

По словам военных, фанатичные сторонники расовой войны презирают Францию, ее культуру и традиции, и хотят видеть, как она разрушается. В обращении к главе государства сказано, что исламисты захватывают окраины государства и устанавливают там порядки, противоречащие конституции Республики.

Французские генералы отметили рост насилия в стране.

«Кто бы мог предположить десять лет назад, что однажды обезглавят школьного учителя, выходящего после работы?» — задаются вопросом военные.

Они подчеркнули, что не могут оставаться сторонними наблюдателями событий, происходящих на родине. Военачальники призвали правительство страны проявить мужество и ликвидировать опасности, нависшие над Францией.

«Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием», — говорится в обращении.

Военные отметили, что бездействие властей приведет в конечном итоге к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации.

«Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами», — заключили авторы письма.

Minval.az