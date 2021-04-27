Президент Ирана Хасан Роухани поручил разведке найти человека, распространившего скандальный аудиофайл с голосом главы МИД страны Мохаммеда Джавада Зарифа.

Об этом пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии сказал на онлайн пресс-конференции в Тегеране, передает иранское информагентство IRNA.

Рабии отметил, что письменные и визуальные записи интервью с Зарифом планировали обнародовать общественности после архивации в офисе правительства, однако звуковой файл «был украден».

Пресс-секретарь правительства назвал подобный шаг «заговором» против иранского народа.

По его словам, опубликован только небольшой отрывок из обширного интервью с министром.

«Президент поручил Министерству разведки установить виновника этого заговора», — отметил он.

В правительстве ожидают, что по возвращении в страну после визита в Ирак Зариф сделает необходимые заявления по поводу «недоразумения».

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