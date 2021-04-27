Турецкий оборонно-промышленный комплекс укомплектовывает ударные БПЛА системами самонаведения и управления KGK.

По данным агентства «Анадолу», Институт исследований и развития оборонной промышленности (SAGE) при Совете по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) занимается проектированием, разработкой, производством и испытаниями управляемых и неуправляемых систем боеприпасов, критических подсистем и стратегических системных платформ, чтобы удовлетворить потребности Вооруженных сил Турции и национальных / международных компаний оборонной промышленности.

Система наведения для авиационных бомб KGK также является разработкой TÜBİTAK SAGE. Она разработана с применением глобальной системы навигации (GPS) и блока инерциальных датчиков и превращает бомбы общего назначения МК-82 (500 фунтов) и МК-83 (1000 фунтов) в умные боеприпасы.

Благодаря наличию крыльев дальность действия KGK составляет 110 километров.

Точность попадания при наведении боеприпасов составляет 5 метров и ниже, вне зависимости от погодных условий.

После проведения испытаний система KGK прошла сертификацию для самолетов F-4 и F-16.

Боеприпасы уже поступили на вооружение ВВС Турции.

Работы по национализации систем KGK продолжаются, серийное производство осуществляет холдинг Kale grubu.

TÜBİTAK SAGE также разработал специальную версию KGK для БПЛА — KGK-SİHA-82.

Дальность действия KGK-SİHA-82 на данный момент составляет 30 километров и выше, в зависимости от критериев высоты и скорости, установленных беспилотниками. Первые огневые испытания KGK-SİHA-82 были проведены с участием БПЛА Aksungur, произведенного компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), в Синопе 23 апреля.

В отличие от ракет, система KGK обладает другой конструкций. На фоне развития технологий БПЛА, если будут предусмотрены более высокие высота и скорость, в зависимости от этих параметров потенциал диапазона KGK будет значительно превышать отметку в 30 километров.

Проделанная работа демонстрирует тот факт, что при подходящих условиях дальность действия системы в 50-55 километров может быть достигнута в краткосрочной перспективе посредством таких БПЛА, как Akıncı и Aksungur.

Minval.az