В городе Мальмё на юге Швеции совершено нападение на мусульманское кладбище.
Инцидент произошел в районе Розенгард, передает «Анадолу».
Неизвестные повредили десять надгробных камней. По факту ведется следствие.
Председатель шведской партии «Разные цвета» Микаил Юксел сообщил, что в последние годы в Швеции увеличилось число фактов проявления ненависти к мусульманам.
По его словам, нет ни дня, чтобы в отношении мусульман в стране не совершались нападки на почве ненависти.
«Хотя мусульмане в этом плане самая уязвимая группа в Европе и Швеции, правительства и политические партии не принимают результативных мер в этом направлении», — добавил Юксел.