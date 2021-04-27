В городе Мальмё на юге Швеции совершено нападение на мусульманское кладбище.

Инцидент произошел в районе Розенгард, передает «Анадолу».

Неизвестные повредили десять надгробных камней. По факту ведется следствие.

Председатель шведской партии «Разные цвета» Микаил Юксел сообщил, что в последние годы в Швеции увеличилось число фактов проявления ненависти к мусульманам.

По его словам, нет ни дня, чтобы в отношении мусульман в стране не совершались нападки на почве ненависти.

«Хотя мусульмане в этом плане самая уязвимая группа в Европе и Швеции, правительства и политические партии не принимают результативных мер в этом направлении», — добавил Юксел.

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