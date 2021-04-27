Пентагон подтвердил, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Об этом заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби, передает «Голос Америки».

По его словам, Вашингтон «стал свидетелем ухода некоторых сил» от российско-украинской границы. В то же время американская сторона планирует и дальше наблюдать за происходящим, поскольку не готова говорить о полной деэскалации. «Слишком рано говорить и принимать за чистую монету российские заявления о том, что учения, как они это назвали, окончены, и они отводят всех назад», — сказал Кирби.

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