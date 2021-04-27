Медики установили точное время смерти экс-футболиста Диего Марадоны – во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов, сообщает телеканал TN со ссылкой на данные медицинской комиссии, созванной для расследования причин его смерти.

Согласно заключению комиссии, Марадона умер с 4.00 до 6.00 25 ноября во время сна. Это идет вразрез с действиями врачей, вызванными к футболисту, а также с показателями свидетелей. Медик, прибывший на место, констатировал смерть в 13.15, до этого Марадону в течение 45 минут пытались реанимировать. Его тело уже было холодным, говорится в заключении.

Кроме того, одна из медсестер Даяна Мадрид, которая проходит по делу, дала ложные показания, будто Марадона просыпался утром.

Комиссия также отметила, что Марадоне не был обеспечен нужный уход и лечение, что могло привести к смерти. Знаменитый футболист страдал от кардиомиопатии, однако его врачи не относились к нему как пациенту с сердечным заболеванием, говорится в сообщении.

Он не следовал какой-либо диете, ему не было сделано предписаний, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья. За футболистом полагалось постоянно наблюдать, однако этого не было сделано – он умер один, отмечает телеканал.

Кроме того, у Марадоны были отеки различных частей тела, он спал три дня подряд.

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