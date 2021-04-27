Власти Индии считают, что гражданам республики следует начать носить защитные маски дома. Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения Национального института трансформации Индии и глава национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 доктор Винод Кумар Пол.

«Пришло время начинать носить маски и в иных случаях, [в том числе в тех случаях, когда мы находимся] в наших домах. Раньше мы говорили о том, чтобы носить их [только] вне дома, но, поскольку инфекция распространилась, будет лучше, если мы начнем надевать маски в наших домах, когда мы сидим с кем-то», — приводит слова представителя минздрава телеканал NDTV.

Он подчеркнул, что инфицированному коронавирусом человеку также необходимо носить маску, находясь в доме, чтобы предотвратить заражение других членов семьи. «Безусловно, если [в доме] находится носитель COVID-19, этот человек должен носить маску, но и другим [людям] в помещении необходимо носить маску», — заявил Винод Кумар Пол.

Minval.az