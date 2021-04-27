Президент США Джо Байден запнулся и случайно нецензурно выругался во время своего выступления.

Американский лидер, пытаясь произнести фразу «нацистские флаги», сделал ошибку в слове «флаги» (flags). В итоге у главы государства вышло ругательство для обозначения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Стоит также отметить, что часть выступления, в которой Байден допустил ошибку, была посвящена проблеме приверженцев идеи о превосходстве белой расы и американцев, являющихся сторонниками нацистских идей.

Minval.az