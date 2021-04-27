Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa не разрешило импорт и использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Регулятор отклонил соответствующий запрос региональных правительств до предоставления «недостающей информации». Сделать это «до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков» также рекомендовали технические специалисты агентства.

Согласно постановлению верховного суда Бразилии, решение по импорту вакцины регулятор должен был принять до конца месяца. В противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически.

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» назвали причины, по которым бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отказало в импорте вакцины в страну. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

Как говорится в сообщении, отказ носит политический характер и «не имеет ничего общего с доступом к информации или науке». По словам разработчиков, они дали агентству всю необходимую информацию и документы. «Мы надеемся, что для принятия решений будет использована наука, а не давление со стороны другой страны», — заявили они.

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