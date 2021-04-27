«Что на самом деле произошло 24 апреля? Я особенно хочу прояснить этот вопрос”.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявление президента США Джо Байдена о вымышленном “геноциде армян”, передает АПА.

Эрдоган так прокомментировал события 24 апреля 1915 года: «В Османской империи проживало множество народов разных религий и верований. Эти мирные условия продолжались до тех пор, пока не произошло событие, вошедшее в нашу историю под названием “93 Harbi” (Русско-турецкая война 1877-1878 — ред.). В последний период османской империи совершались военные нашествия со стороны западных стран. Балканские земли были отторгнуты от Османов войнами, начавшимися таким образом. Подобная ситуация сложилась и на востоке Анатолии с армянами, заключившими союз с русскими. На самом деле дата 24 апреля вовсе не связано с человеческими жертвами. 24 апреля вооруженные антиосманские банды были заблокированы, а руководившие ими лица были арестованы. Этот шаг был предпринят для подавления предательских повстанческих группировок, совершавших массовые убийства против турок и мусульман в Анатолии. Армянские формирования массово убивали невинных людей. Только в Муше они убили 20 тысяч наших невинных людей. Поэтому Османское государство депортировало эти преступные армянские группы из одной части страны в другую, но мирное армянское население не было включено в это переселение. Армянским детям, осиротевшим в процессе переселения, наши предки открыли сиротские приюты, господин Байден!»

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что он ссылается на исторические источники, и не говорит без оснований и без доказательств, как Байден: «В Первой мировой войне на османских землях проживало 1 миллион 300 тысяч армян. Пусть приходят, посмотрят архивы, документы. Странно, сколько документов-доказательств имеется у США? Могут ли они открыть свои архивы? До сих пор мы не получили ответа на наше предложение создать совместную комиссию и изучить архивы. Вместе с теми, кто отправился в Иран, эта цифра достигает полумиллиона. В заявлениях США говорится, что переселение и конфискация имущества армян превысили 600 тысяч, хотя реальная цифра намного меньше. Депортированные в тот период армяне в процессе перемещения в условиях войны умирали от инфекционных болезней, истощения и голода. Эта цифра составляет около 150 тысяч.

Конечно, 150 тысяч человек — это важная цифра. Но армянские историки преувеличивают, добавляя еще один ноль к этим необоснованным, недоказанным цифрам. Там, где было 300 тысяч армян, они продолжали жить. И в настоящее время только в Стамбуле проживает 100 тысяч армян. В послевоенный период эта цифра достигала 650 тысяч. Если бы на этих землях был геноцид, они бы ни в коем случае не вернулись, Мистер Байден! Часть армян, отправленных из Османской империи в Сирию, Иорданию и Ливан, эмигрировала в США и Европу. Эти люди также пытаются поддержать ложь о геноциде. Это было на руку нашим врагами, с которыми мы воевали в тот период. Армяне коварно используют этот сценарий по сей день”.

Подчеркнув, что всего в Первой мировой войне погибло 17 млн. человек, Р.Т.Эрдоган сказал, что 10 миллионов из них были в основном турки-мусульмане: “в царской России сотни тысяч немцев и евреев были сосланы в Сибирь за предполагаемое сотрудничество с немецкой армией. Там они были обречены на голод, болезни и смерть. Австро-Венгрия же казнила или отправила в ссылку сотни тысяч русинов за предполагаемое сотрудничество с царской армией. На Балканах и Кавказе 5 миллионов турок подверглись гонениям — в общей сложности погибло 10 миллионов турков. Причем об этом говорим не мы, а западные историки. Как нация, мы до сих пор не воспользовались этим фактом, не заявляем громогласно об этом, мы несем эту скорбь в себе, мы, смотря вперед, выбрали путь развития, но некоторые это неправильно понимают. Нам даже не нужно выходить за пределы наших сегодняшних границ. Если мы заявим о потерях в каждом из наших городов — от Аданы до Антепа и Мараша, от Стамбула до Чанаккалы, будет предостаточно. Если потери армян охарактеризованы как геноцид, то и эти цифры следует рассматривать. Но история для нас — не аспект конфликта и вражды, а пример и урок”.

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