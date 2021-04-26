Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики после того, как американский лидер Джо Байден признал «геноцид армян» в Османской империи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник Bloomberg.

Согласно информации, Эрдоган намерен собрать заседание кабмина и озвучить ответные меры Штатам. Среди планируемых шагов — заморозка двустороннего соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве. Этот договор в свое время позволил Анкаре вести совместную работу с Вашингтоном во время конфликтов в Сирии и Ираке.

Оборонный пакт — один из ключевых документов между двумя странами в области военного взаимодействия. Согласно договору, Анкара и Вашингтон обмениваются данными разведок, проводят совместные учения, а также обеспечивают американцам доступ к авиабазам в Турции. Также в документе предполагается оказание финансовой и экономической помощи туркам, а также поддержку в модернизации военной промышленности.

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