Турецкая партия Vatan («Родина») выступила с призывом к правительству республики признать Крым российским, а также закрыть все военные базы США на территории страны. Свои требования сторонники партии озвучили на митинге перед Посольством США в Анкаре.

«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным. Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней», — приводит «Лайф» заявление главы партии.

Помимо признания Крыма российским, представители Vatan также выступили за признание Абхазии независимой республикой. Отмечается, что партия провела такую же акцию протеста и у Консульства Соединённых Штатов в Стамбуле. Более того, активисты намерены организовывать такие мероприятия в течение недели в различных регионах страны.

Minval.az