В Турции в период с 29 апреля до 17 мая вводится полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун», — цитирует турецкого лидера RT со ссылкой на телеканал NTV.

По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД.

Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью, сказал он.

Minval.az