Главы правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) поддержали Прагу в ситуации вокруг взрывов во Врбетице.

Об этом говорится в декларации, распространенной в понедельник по итогам совещания премьеров.

В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал совещание глав правительств Вышеградской группы «по российскому вопросу».

«Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии выражаем полную солидарность с Чехией, нашим близким партнером и соседом, в связи с участием российских агентов военной разведки в действиях, приведших ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году», — говорится в документе.

«Мы осуждаем этот очередной достойный сожаления акт агрессии и нарушение международного права, сделанный Россией на европейской земле, а также непропорциональные меры, принятые Россией в ответ на вполне мотивированное решение Чешской Республики об удалении 18 российских офицеров разведки с ее территории, и мы предлагаем Чехии нашу дипломатическую и консульскую поддержку», — отмечается в декларации.

Премьер-министры заявили, что осуждают «действия российских агентов разведки» и «полны решимости совместно с другими государствами-членами Европейского союза принять меры», чтобы усилить способность ЕС отвечать на подобные действия.

Minval.az