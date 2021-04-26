Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против введения дополнительных санкций ЕС в отношении России.

«Уже введенные ЕС санкции были правильными. Но важно делать ставку на диалог. Мир на нашем континенте возможен лишь вместе с Россией, а не против её», — заявил он в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.

Курц сообщил, что Австрия сильно обеспокоена дислоцированием войск на украинской границе, и выразил надежду, что дальнейшей эскалации конфликта удастся избежать.

«Это сложно, но постоянное обострение — это не тот путь, по которому мы хотим идти», — добавил он.

По словам Курца, он «против дополнительных санкций как самоцели, нужна деэскалация».

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