Заявление президента США о так называемом «геноциде» — это заявление, игнорирующее закон, политический и исторический контекст. Оно показывает расхождение позиции США с международным правом и наукой, а также наносит ущерб отношениям Турции и США, основанным на правах человека, верховенстве закона и взаимной дружбе.

Об этом заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, передает «Анадолу».

«Как спикер парламента отвергаю самую большую клевету в адрес нашего государства, народа и истории. Тем более должны быть осторожны в своих заявлениях официальные лица стран, которые на протяжении всей истории и даже сегодня виновны во множестве фактов расизма, ксенофобии, геноцида, преступлений против человечества вне своих границ», — сказал он.

По словам Шентопа, очевидно, что Армения и армянская диаспора одержимы мечтой о «Великой Армении» и ложными утверждениями о «геноциде» порождают региональную нестабильность, разжигают ненависть армянского народа против Турции.

Спикер парламента подчеркнул, что нет никаких новых исторических, научных находок, оценок, изменилось лишь политическое решение.

Minval.az