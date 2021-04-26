Политику Ирана на самом деле определяют военные из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а не политики и дипломаты.

Об этом, как пишет газета The New York Times, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в ходе одной из бесед, которая не предназначалась для публичного обнародования.

По данным издания, в сеть просочилась аудиозапись разговора министра с экономистом по имени Саид Лейлаз. Беседа велась для проекта по истории, документирующего работу нынешней администрации. Во время разговора Зариф, в частности, заявил, что «в Исламской Республике заправляют военные», и даже на международных переговорах он связан не только указаниями верховного лидера.

Глава МИД также указал, что генерал Касем Сулеймани — убитый американцами в 2020-м глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР — хоть и делал правильные вещи на военном фронте, однако нанес серьезный ущерб стране. Так, министр не согласен с разрешением российским военным самолетам пролететь над Ираном для бомбардировки Сирии и переброской военной техники и персонала в Сирию государственной авиакомпанией Iran Air без ведома правительства.

Кроме того, на записи Зариф также говорит, что генерал якобы работал вместе с Москвой над саботажем сделки по ядерной программе Ирана и ездил в Россию для «разрушения наших достижений». По его словам, Россия не хочет успеха соглашения и «приложила все усилия» для создания препятствий, потому что нормализация отношений Тегерана со странами Запада не в интересах Москвы.

Как отмечает The New York Times, критики уже призвали к отставке Зарифа, заявив, что он поставил под угрозу национальную безопасность Ирана. Сторонники главы МИД также выразили обеспокоенность как его собственным положением, так и потенциальным влиянием подобных откровений на кандидатов на президентских выборах, которые пройдут в июне.

Утечка беседы произошла в непростой для Ирана момент. В настоящее время Тегеран ведет в Вене непрямые переговоры с США при посредничестве Европы, направленные на возрождение ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договор был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

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