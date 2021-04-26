В Израиле выявили десятки случаев воспаления сердца среди более 5 млн вакцинированных от коронавируса, в основном, после второй дозы препарата от компании Pfizer. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильский Минздрав.

«Министерство здравоохранения в настоящее время изучает, есть ли превышение заболеваемости и может ли это быть связано с вакцинами», – сказал координатор программ по борьбе с пандемией в Израиле Нахман Эш и добавил, что пока никаких выводов не сделано.

По его словам, большинство случаев миокардита зарегистрировано среди людей в возрасте до 30 лет. При этом определить связь между заболеванием сердца и вакцинацией будет сложно, потому что миокардит может быть вызван различными вирусами. Аналогичное количество случаев воспаления сердца было зарегистрировано в предыдущие годы, добавил Нахман Эш.

В Pfizer заявили, что поддерживают регулярные контакты с министерством здравоохранения Израиля для проверки данных о своей вакцине. В частности, компания заявила, что «осведомлена об израильских наблюдениях за миокардитом, который произошел преимущественно среди молодых людей, получивших вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19».

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