Президент США Джо Байден использовал термин «геноцид» применительно к событиям 1915 года и тем самым проигнорировал и исказил исторические реалии.

Об этом заявил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

По его словам, политические заявления не способны изменить историю. «Одними заявлениями переписать историю невозможно. Недопустимо, чтобы темы прошлого использовались для разжигания вражды и противостояния», — подчеркнул Акар.

Глава оборонного ведомства отметил, что характеризовать исторические события между турецким и армянским народами в качестве «геноцида» — показатель отсталости и невежества.

«Подобные шаги наносят ущерб будущему отношений в регионе», — уверен Акар.

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