Председательствующая в Вишеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) Варшава созвала срочную онлайн-встречу премьер-министров «четверки» для обсуждения темы России, ситуации в Чехии, на Украине и в Беларуси. Об этом сообщил в понедельник в Twitter заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.

«В рамках председательства в Вишеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал сегодня на 12:00 срочную дистанционную встречу глав правительств Вишеграда», — написал он.

По словам представителя МИД Польши, встреча будет посвящена якобы имевшим место «российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации на Украине и в Белоруссии, сотрудничеству «четверки» в деле укрепления безопасности в регионе».

Minval.az