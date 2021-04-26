Почти 100 человек были арестованы в понедельник на рассвете в административном центре южноитальянской области Апулия — городе Бари в ходе масштабной операции правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, сообщили представители карабинеров.

Операция под кодовым названием «Вихрь мистраля» была проведена совместными усилиями спецподразделений полиции и карабинеров при координации местного Управления по борьбе с мафией.

Главный удар правоохранителей был направлен на могущественный мафиозный клан «Стришульо», который контролирует практически всю криминальную деятельность в городе Бари и одноименной провинции.

За решетку были отправлены 96 человек, еще трое находятся под домашним арестом. Всем им предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении и ношении оружия и других преступлениях. Всего же под следствием по данному делу находятся 147 человек.

Minval.az