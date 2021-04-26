На рынке «Троещина» в Деснянском районе столицы Украины, Киева, местной полицией и органами миграции задержаны около 40 азербайджанцев.

Как сообщает Миграционная служба Украины, причиной их задержания стало незаконное (без документов) проживание в стране, передает Репорт.

Задержанные в целях поэтапной депортации содержатся в местах для мигрантов Государственной миграционной службы.

В Украине проводятся регулярные рейды для проверки соблюдения миграционных требований. Среди выявленных иностранцев без документов до сих пор встречаются лица с паспортом образца бывшего СССР.

Minval.az