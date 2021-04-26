Стало известно, кто получит наследство покойного мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа. Об этом сообщает издание Daily Express.

Состояние Филиппа оценивается в 10-30 миллионов фунтов стерлингов (от одного до трех миллиардов рублей). Большая часть его наследства — это не деньги, а ценные вещи и недвижимость. Кроме того, у принца имелись портфель акций различных компаний, произведения искусства и коллекция раритетных книг. Некоторыми из них он владел совместно с Елизаветой II.

Ожидается, что основная часть наследства Филиппа достанется королеве. Пони и его любимую темно-зеленую карету унаследует 17-летняя Луиза Виндзор — дочь младшего сына Филиппа принца Эдварда. Сам Эдвард получит титул герцога Эдинбургского, при жизни принадлежавший его отцу, однако это произойдет лишь после смерти Елизаветы II. Решение о передаче ему титула было принято еще в 1999 году.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. 17 апреля его временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее могиле, где уже покоятся ее родители.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принцессы Анны, принцев Чарльза, Эндрю и Эдварда, а также дед принцев Гарри и Уильяма.

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