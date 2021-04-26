Иран заинтересован в том, чтобы стать хабом по производству российской вакцины «Спутник V» в ближневосточном регионе. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете «Известия» в понедельник.

«Иран заинтересован в том, чтобы стать региональным хабом по производству российского препарата», — сообщил посол газете, выразив надежду на скорое начало производства «Спутника V» в Иране.

Казем Джалали также уточнил, что после вакцинации населения исламской республики, страна начнет оказывать помощь другим. «Когда вакцина будет произведена в нашей стране, это будет по лицензии РФ, Москва вместе с Тегераном будут совместно принимать решение о том, куда направлять вакцину», — добавил он.

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