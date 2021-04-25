Заявление президента США Джо Байдена о событиях 1915 года в Османском государстве явно имеет политическую мотивацию в ущерб историческим фактам.

Об этом заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

Амреев отметил, что огорчен заявлением президента Байдена, которое подрывает надежды на сотрудничество и стабильность в регионе.

«События 1915 года необходимо изучать прозрачно и справедливо с учетом международного права и соответствующих международных документов. Использование искаженных исторических обвинений в адрес другой страны может сыграть только на руку тем, кто желает раздуть чувства ненависти, мести и вражды в обществе. Осуждаю заявление президента США, я считаю, что искажение истории с политическими целями или попытки «переписать историю» и использовать ее для политического давления только вызовут дальнейшую поляризацию между странами и народами, что будет препятствовать миру и стабильности в нашем регионе», — сказал Амреев (цитата по «Анадолу»).

Генсек подчеркнул, что считает похвальной инициативу Турции по созданию Совместной исторической комиссии для изучения историками событий 1915 года и открытия ее архивов.

«Это конструктивный подход и проявление доброй воли для всех, кто намеревается раскрыть исторические факты, чтобы установить справедливую память», — сказал Амреев.

Minval.az