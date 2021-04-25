Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и члены высшего командования ВС страны прибыли с инспекционной поездкой в Центр управления антитеррористической операцией Pençe-Yıldırım, проводимой турецкой армией в регионе Авашин-Басьян на севере Ирака.

Главу военного ведомства сопровождают начальник генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар, командующий ВВС генерал Хасан Кючюкакьюз и командующий ВМС адмирал Аднан Озбал, отмечает «Анадолу».

Хулуси Акар был проинформирован о деятельности центра, расположенного в приграничной с Ираком юго-восточной турецкой провинции Хакари.

Minval.az