Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) Алтынбек Мамаюсупов выразил беспокойство в связи с заявлением президента США касательно драматических событий, произошедших во время Первой Мировой Войны в 1915 г.

А.Мамаюсупов отметил, что исторические нарративы не могут быть продиктованы политическими дивидентами, поскольку такого рода заявления подрывают и без того хрупкое взаимное понимание и доверие в мире, говорится в сообщении ТЮРКПА.

Генеральный секретарь особо подчеркнул необходимость изучения исторических аспектов 20-го века профессиональными историками. Он призвал международное сообщество, в частности научное, поддержать неоднократно озвученное Турцией предложение по созданию совместной комиссии из числа историков по изучению архивов, имеющих отношение к историческим событиям того периода.

Minval.az