Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%), следует из совместного опроса Washington Post и ABC News.

Согласно опросу, 52% респондентов «однозначно» или «в некоторой степени» одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев. Неодобрительно высказались 42% респондентов, отмечает РИА Новости.

Больше половины опрошенных, 64%, одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса, экономическую политику нынешнего президента одобряют 52% респондентов. Гораздо меньше человек положительно высказались относительно действий в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой, их одобряют всего 37% респондентов.

Помимо этого, 60% респондентов считают, что президенту следует заручиться поддержкой республиканцев в конгрессе, 30% считают что, Байден может действовать и самостоятельно.

Пакет мер по стимулированию экономики поддержали 65% американцев, 31% высказался против. План Байдена по инвестированию двух триллионов долларов в инфраструктурные проекты одобрили 52% респондентов, против выступили 35% опрошенных.

Телефонный опрос проводился 18-21 апреля на английском и испанском языках, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентного пункта.

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