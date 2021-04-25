В то время как ощущается необходимость в совместной деятельности государств для распределения вакцин против коронавируса нового типа (COVID-19), США запасаются вакцинами в объемах, превышающих реальные потребности этой страны.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф .

По его словам, ответом на глобальную пандемию COVID-19 должна была стать глобальная вакцинация.

«Однако многие были брошены на произвол судьбы, либо по причине санкций и медицинского терроризма против иранцев, либо из-за злобы к палестинцам. Запасание вакцинами — массовое убийство», — отметил глава иранской дипломатии.

Minval.az