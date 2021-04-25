В испанском городе Манакоре арестовали мужчину по подозрению в намеренном заражении 22 человек коронавирусом, хотя ни одному из них не потребовалось лечение в больнице. Полиция сообщила 24 апреля, что у 40-летнего мужчины были явные признаки заражения COVID-19, но он все равно ходил на работу и посещал тренировки в фитнес-центре.

После того как тест ПЦР показал положительный результат, начальник попросил мужчину пойти домой, чтобы никого не заразить, но тот, по словам полиции, продолжал приходить на работу, даже с температурой 40. Время от времени он снимал маску, кашлял и говорил: «Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом».

По данным полиции, мужчина заразил восемь человек напрямую и 14 косвенно, как на рабочем месте, так и в спортзале. В заявлении полиции говорится, что трое из зараженных младенцы.

В заявлении полиции говорится, что расследование началось «когда власти узнали о вспышке COVID-19 в известном заведении в Манакоре».

Minval.az