Жертвами пожара в больнице Багдада стали 82 человека, еще 110 пострадали. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на заявление МВД Ирака.

«Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб унес жизни 82 человек, 110 пострадали», — говорится в коммюнике.

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Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в иракской столице Багдаде возросло до 58, заявил член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти. Ранее сообщалось о 28 погибших.

«Число погибших в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» достигло 58″, — написал аль-Баяти в Twitter.

По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования.

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