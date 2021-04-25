В отношениях России и Турции может произойти сближение на фоне заявления президента США Джо Байдена, в котором тот назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Это предсказал председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек в беседе с ТАСС.

«После заявления Байдена отношения Турции и России однозначно сблизятся. Заявление Байдена — это наступление против Турции, против Азии, против России и Китая», — заявил политик.

По его словам, подобные слова президента США в очередной раз подтвердили его желание свергнуть администрацию действующего главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В дальнейшем же Вашингтон может также принять новые меры, направленные против России и Китая, считает Перинчек.

Minval.az