В нидерландском городе Берневельд установлены билборды в знак протеста против отказа Армении предоставить карты расположения мин, заложенных Арменией на освобожденных территориях Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

На билбордах, размещенных по инициативе координатора Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Эмиля Алиева, размещены такие лозунги, как «Нам нужны карты расположения мин на наших территориях», «Положите конец человеческим смертям», «Армения должна предоставить карты заминированных территорий», «Армения, прекрати военные преступления», «Дети не должны становиться жертвами мин».

Minval.az