Посольство и консульства США в Турции объявили в связи с признанием США т.н. «геноцида армян», что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве «меры предосторожности» из-за возможных протестов.

«В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире будут закрыты для ежедневного обслуживания и визовой поддержки граждан США в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля», — говорится в пресс-релизе.

Minval.az