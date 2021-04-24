Госдепартамент США решила разрешить посольствам страны вывешивать ЛГБТ-флаг вместе с американским. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на телеграмму госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Таким образом, решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа, который запрещал вывешивать «радужный» флаг на одном флагштоке с американским национальным флагом, было отменено.

В документе отмечается, что американское внешнеполитическое ведомство позволило вывешивать такие флаги на зданиях во время Месяца гордости в июне и в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией 17 мая.

В нем также подчеркивается, что это не является обязательным требованием для посольств, они могут самостоятельно принимать решение о вывешивании ЛГБТ-флага с учетом «местных условий».

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