Американский сенатор Джон Кеннеди сравнил президента США Джо Байдена с советским вождем Владимиром Лениным, резко раскритиковав политику главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе интервью телеканалу Fox News Кеннеди заявил о разочарованности политикой Байдена. Сенатор считает, что многие действия администрации президента продиктованы «ненавистью к Америке». «Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина», — сказал Кеннеди, добавив, что Байдену надо «взяться за ум», иначе жизнь американцев превратится в «имитацию ада».

Сенатор напомнил, что многие однопартийцы Байдена выступают за лишение полицейских финансирования после серии инцидентов с убийством афроамериканцев. Кеннеди, в свою очередь, подчеркнул, что правоохранители, среди которых также есть темнокожие сотрудники, не ходят ежедневно на работу с целью «кому-нибудь навредить».

Minval.az