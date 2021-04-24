Турция после признания президентом США Джо Байденом «геноцида армян» должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть находящихся на ней американских военнослужащих в Соединенные Штаты.

Такое мнение выразил в интервью корреспонденту ТАСС председатель партии «Родина» Догу Перинчек.

«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», — уверен политик.

Minval.az