В бухте сирийского порта Банияс случился пожар на танкере после атаки беспилотника. Об этом передает агентство SANA со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

В заявлении ведомства указывается, что «танкер, предположительно», был атакован беспилотником, который «появился в небе со стороны ливанского морского пространства».

Отмечается, что пожар уже потушили. Согласно сообщению, «спасательные службы быстро локализовали очаг возгорания и потушили пламя».

Как передает телеканал Al-Hadath, в бухте порта Банияс находится иранский танкер.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

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