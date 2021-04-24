Президент США Джо Байден, подпав под влияние радикальных армянских кругов и антитурецких групп, выступил с предвзятым заявлением по событиям 1915 года. Турция не признает и решительно осуждает утверждения главы Белого дома от 24 апреля.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в ответ на заявление президента США, назвавшего события 1915 года «геноцидом», передает «Анадолу».

В заявлении подчеркивается, что высказывания главы Белого дома не имеют под собой никаких научных и законных оснований и далеки от исторических реалий.

«Ни одно из условий, которые согласно международному праву могли бы стать основанием для использования термина «геноцид» в контексте событий 1915 года не имело место быть. Отношение к событиям 1915 года не может и не должно меняться в зависимости от внутриполитических процессов и настроений политиков. Подобная позиция может привести лишь к грубому искажению истории», — говорится в сообщении МИД Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции привлекли внимание к решению ЕСПЧ, согласно которому тема событий 1915 года открыта для обсуждений.

При этом напоминается об инициативе руководства Турции от 2005 года по формированию совместной комиссии с целью формирования справедливой позиции по событиям 1915 года, основанной на научных доказательствах.

«Несмотря на то, что армянская сторона по сей день не соглашается на формирование подобной комиссии, данная инициатива сохраняет свою актуальность. Президент США не имеет ни правовых, ни нравственных полномочий выносить решения по историческим вопросам. Заявление Джо Байдена не имеет никакой значимости», — говорится далее в заявлении.

«Анкара никогда не избегала оценок своей истории. Однако ни США, ни какая-либо другая страна, не имеют права поучать Турцию по данному вопросу. Призываем президента США исправить допущенную грубейшую ошибку, не идти на поводу у кругов, стремящихся использовать исторические утверждения для углубления вражды, и вместо этого поддержать практические шаги по обеспечению мира в регионе», — говорится в заявлении.

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