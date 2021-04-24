Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рекомендовал в субботу президенту США Джо Байдену, который признал в своем заявлении т.н. «геноцид армян», взглянуть на историю Соединенных Штатов.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление президента США, чья единственная повестка повторяет клевету тех кругов, которые враждебно настроены по отношению к нашей стране. Мы рекомендуем президенту США взглянуть на историю своей страны», — написал представитель Тайипа Эрдогана на своей странице в Twitter.

Minval.az