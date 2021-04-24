Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание Патриарху армян Турции Сааку Машаляну.

«Наши народы веками жили на этих землях в мире. Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества», — говорится в послании главы государства, передает «Анадолу».

Турки и армяне должны продемонстрировать способность преодолевать все препятствия, говорится в послании турецкого лидера.

«С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях периода Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам, говорится далее в послании.

Глава государства выразил благодарность армянам Турции за поддержку справедливой борьбы, которую ведет ныне страна.

Турецкий лидер подчеркнул, что попытки определенных кругов политизировать [события 1915 года] и превратить их в орудие давления на Анкару не приносили пользы.

Президент Турции призвал к развитию связей с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения. «После урегулирования Карабахского кризиса мы громогласно заявили о готовности к развитию связей с Арменией. Сегодня я вновь повторяю этот призыв», — говорится в послании.

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