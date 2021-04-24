Анкара полностью отвергает заявление президента США Джо Байдена, в котором он признал т.н. «геноцид армян» в Османской империи. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», — написал глава МИД республики на своей странице в Twitter.

Заявление Байдена с признанием «геноцида армян» подрывает взаимное доверие и дружбу между Турцией и США.

МИД Турции призывает признавшего «геноцид армян» Байдена «исправить эту серьезную ошибку».

Minval.az