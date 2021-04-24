Президент США Джо Байден назвал события начала XX века в Османской империи т.н. «геноцидом армян».
Предшественники Байдена на посту главы государства избегали использования этого термина.
Президент США Джо Байден назвал события начала XX века в Османской империи т.н. «геноцидом армян».
Предшественники Байдена на посту главы государства избегали использования этого термина.
Дата: 2021/04/24 20:10
Раздел: Мир
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